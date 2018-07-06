Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde, ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılığı teyit edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü
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