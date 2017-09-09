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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'da temaslarına başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile dün Türkiye saati ile 17.00'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.

Erdoğan'ı Astana Uluslararası Havalimanı'nda aralarında Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenisbeg Kasımbek'in de bulunduğu heyet karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için, bu sabah 08.00'de Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, törenin ardından önce başbaşa görüştü.

Erdoğan, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkileri her geçen gün arttırma gayretlerine dikkat çekti.

Halen 2 milyar dolar civarında bulunan ticaret hacminin hızla 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, bölgesel sorunlar noktasında özellikle cumhurbaşkanı Nazarbayev'in gösterdiği gayrete teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nazarbayev, ortak basın toplantısında da görüşmeleri değerlendirecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi de, 10 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyarette, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik ediyor. 

Etiketler: Kazakistan, cumhurbaşkanı erdoğan, Astana
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