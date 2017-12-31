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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kato Dağı tarih yazdı

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyetle Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na giderek incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kato Dağı tarih yazdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü, bölgedeki operasyonlara ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.

Süleyman Soylu'nun telefonundan Kato Dağı'ndaki operasyonda görev alanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato Dağı'nda verdikleri mücadelenin başarılarla dolu olmasını Allah'tan niyaz etti.

"Her yerde de Kato Dağı'nı hayırla yad ediyoruz, anıyoruz"

Askerlerin aileleriyle buluşacakları günleri dua ile temenni ettiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugüne kadar verdiğiniz bu mücadeleler hem millet hem de hak katında sizleri sürekli olarak yüceltmektedir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar temenni ediyorum. Sizleri tüm şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2018 bizler ve milletimiz için inşallah başarılar ve zaferlerle dolu olsun diyorum. Kato Dağı tarih yazdı. Her yerde de Kato Dağı'nı hayırla yad ediyoruz, anıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kato dağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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