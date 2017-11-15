  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.885
    EURO 4.6
  • BIST 110079.45
    ALTIN 160.527
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Kuveyt'ten sonra gezisinin son durağı Katar'da temaslarına başladı. Erdoğan, Katar Emiri El-Sani ile görüşüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile kaldığı otelden Katar Emirlik Divanı'na gitti.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El-Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider ardından baş başa görüşmelere geçti.

Körfez ülkeleri arasındaki gerilim, uluslararası gelişmeler, bölgesel konular ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkiler gündemde.

Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3'üncü toplantısına, daha sonrasında da anlaşma İmza törenine katılacak.

Katar Emiri El-Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna öğle yemeği de verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 bakan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor.  

TRT HABER 

Etiketler: katar gezisi, katar emiri el-sani, cumhurbaşkanı erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER