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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 18.00'de Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 18.00'de Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Erdoğan, Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'ya gitti.

Etiketler: Suudi Arabistan, katar, Doha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
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