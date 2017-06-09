  • 09 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a Türk askeri konuşlandırılmasını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a Türk askeri konuşlandırılmasını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katara Türk askeri konuşlandırılmasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 7022 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7023 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u, anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ve 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Etiketler: katar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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