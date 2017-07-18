Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yle bu akşam telefonda görüştü

Katar Emiri, 15 temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü'ndeki coşkuya ve türk halkının kahramanlığına işaret etti

