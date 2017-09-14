Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Katar Emiri Şeyh Temim'in çalışma ziyareti dolayısıyla gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler görüşüldü.

Körfez'de Katar ekseninde yaşanan krizin de ele alındığı görüşmede, soruna diplomatik yollardan bir çözüm bulmanın gerekliliği vurgulandı.

Başta Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Temim'in Türkiye ve Katar arasındaki mevcut işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri öğrenildi.

