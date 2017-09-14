  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.434
    EURO 4.091
  • BIST 108244.22
    ALTIN 146.554
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Katar Emiri Şeyh Temim'in çalışma ziyareti dolayısıyla gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler görüşüldü.

Körfez'de Katar ekseninde yaşanan krizin de ele alındığı görüşmede, soruna diplomatik yollardan bir çözüm bulmanın gerekliliği vurgulandı.

Başta Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Temim'in Türkiye ve Katar arasındaki mevcut işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri öğrenildi.
 

Etiketler: son dakika, körfez ülkeleri, katar krizi, katar emiri, cumhurbaşkanı erdoğan, Al Sani
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER