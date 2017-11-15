Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El-Sani ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile kaldığı otelden Katar Emirlik Divanı'na gitti.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El-Sani tarafından karşılandı. İki lider ardından baş başa görüşmelere geçti.

Körfez ülkeleri arasındaki gerilim, uluslararası gelişmeler, bölgesel konular ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkiler gündemde.

Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3'üncü toplantısına, daha sonrasında da anlaşma İmza törenine katılacak.

Katar Emiri El-Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna öğle yemeği de verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 bakan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor.

TRT HABER