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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bugün bayramlaşma amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konulara da değinildi.

İkili ilişkileri daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını teyit eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladılar.

Kaynak: TRT Haber

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