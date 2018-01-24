  • 24 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR
    EURO
  • BIST
    ALTIN
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Afrin konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Afrin konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Afrin konusunu görüştü

Bu akşam gerçekleşen görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye’nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selamatine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda insani boyuta da önem verildiğinden bahisle, yöredeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim’de, Katarlılar olarak terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin yanında yer aldıklarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını görüşme vesilesiyle tekrar teyit ettiler.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER