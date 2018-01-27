Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Ulaştrma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanımız Ahmet Arslan'a, İstanbul Eski Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal ve yüklenici firmaya teşekkürlerimi sunuyorum.

-Kasımpaşa-Hasköy bölümü İstanbul trafğini rahatlatmak için başlatılan 16 etaptan biridir. 16 tünelle İstanbul'u yerin altından birbirine bağlıyoruz. Dünyanın incisi bu güzel şehri daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

-Şu an tünellerde 17 km'yi bulduk, hedefimiz 68 km'ye ulaşmaktır.

-190 km'yi bulan tünel ile İstanbul'u en yaygın ulaşım ağıyla donatmış olacağız.

-Kaderimin Kasımpaşa'da İstanbul'da yazılmış olmasından çok bahtiyarım. Rabbim herkese böyle bir sevda nasip etsin.

-Bizi seçtiğiniz günden itibaren İstanbul'a hizmet ettik. İstanbul'un ulaşım sıkıntısı için vermiş olduğumuz mücadeleyi diğer illerimiz için de verdik. 19 bin 900 km yolu 15 senede yaptık. 76 ili birbirine bölünmüş yollar ile bağladık. 83 adet karayolu tüneli vardı, şimdi 341 karayolu tüneline sahibiz.

-Dünyada en fazla noktaya uçan 1 numaralı havayolu THY'dir.

-15 yılda 3,5 kat büyümüş, zenginleşmiş bir Türkiye manzarasıyla karşılaşmış bulunuyoruz.

-Türkiye, her alanda milli politikalarını hayata geçiriyor.

-Ülkemizin kat ettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. DEAŞ tehdidini öne sürerek bölgenin altını üstüne getirenleri Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

-Suriye'de savaşacak DEAŞ'lı kalmadı, ama bahanelerle bu bölgeye silah gönderiliyor.

-Ülkemizin hiçbir devlete karşı özel husumeti yoktur, biz sadece istikbalimizi, istiklalimizi güvence altına almak istiyoruz.

-Son gelişmeler ortada. Almanya'da camilerimize yapılan saldırılar hiçbir şeyle izah edilmez. Bizim elimizi böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde zillete teslim olmamıştır. Bize saldıran hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız.

-Hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarlarsa çıksınlar hepsinin üstünden silindir gibi ezer geçeriz. Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 günde 394 teröristi etkisiz hale getirdik. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte 16 kaybımız var.

-Türkiye demokrasi ve ekonomisi konusundaki hedeflerinden vazgeçmiyor. Hem Zeytin Dalı Harekatı sürdürüyoruz, aynı zamanda pek çok ululararası meseleyi göğüslüyoruz ve yatırımlarımızı da sürdürüyoruz.

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