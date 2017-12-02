Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars'ta halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Kongremiz için buradayız ve burada sizleri görünce dışarıda önce bir selam, sonra da içeride şöyle bir kelam... Sizlerden bir ricam var. 2019 farklı bir yıl. Öyle mi? Mart'ta yerel, Kasım'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir reformla değişimini yapacağız. Buna hazır mıyız? Tabi hazırız demek yetmiyor. Şimdiden başlayıp Mart ve Kasım'a kadar inşaAllah yoğun bir çalışma yapacağız. Rabiamızı unutmuyoruz.

- Kimse paçavralarla, farklı şeylerle ülkemizi bölebileceğini, bayrağımızı indirebileceğini düşünmesin. Nasıl Cudi'de, Kandil'de onlara bombalar yağdırdıysak, oralara gömdüysek bundan sonrada gömmeye devam edeceğiz. Bir hafta içerisinde 100 terörist etkisiz hale getirildi. Huzurumuzu kaçırmaya çalışanlar bedelini ödeyecekler. Eğer bu ülkeyi bölmeye gayret ederlerse bu yüzler bin olacaktır.

- Az önce sayın Vali de söyledi. Ben de THY Yönetim Kurulu Başkanına "Bakın burada uçak fiyatları pahalıymış. Yaz kış değişiyormuş dedim. Seferleri bir artırın. Fiyatları da gözden geçirin" dedik. Sağ olsun Başkan da yönetimi toplayıp değerlendirmesini yapacağını söyledi. Biz de inşaAllah bunu takip edeceğiz".

- FETÖ ABD'de. Demek ki ABD de onu çok seviyor. Bu milletin birliği onların en büyük korkusudur.