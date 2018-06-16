Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'deki teröristleri toplantı halindeyken vurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7'de yayınlanan "İskele Sancak Özel" programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bu olayda da bunlara bizim mesafeli veyahut da bir müsamaha göstermek mümkün değil. Yani bizim için bu noktada bir insan ölümü neyse buna da böyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu'nu AK Parti olarak 2004'te çıkarttıklarını anımsatarak, hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemeleri içeren hükümet tasarısını da seçimden sonra süratle yürürlüğe sokacaklarını bildirdi.

Yeni düzenlemeyle kanunun yasak fiillere ilişkin idari para cezalarında önemli oranda bir artışa gidileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sahipli veya sahipsiz hayvanlara acımasız ve zalimce muamelelerde bulunmak veya eziyet etmek ve hayvanları birbirine zarar verecek şekilde dövüştürmek fiilen suç haline geliyor. Sahipli hayvanlar bakımından sahibinin şikayeti üzerine, sahipsiz hayvanlar bakımından ise Orman ve Su İşleri Bakanlığının yazılı başvurusu üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyor. Böyle bir süreci başlatmış olacağız. Dolayısıyla biz bu işleri sahipsiz bırakmayacağız."

"Sandıkta özgürlük mücadelesini ver"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'ta yaşananlar ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin hayatını kaybetmesi anımsatılarak, olayı "AK Partililerin kışkırttığı" iddialarına yönelik soruya karşılık, seçim kampanyalarında bütün teşkilatlara "evleri, esnafı dolaşın, ziyaret edin" denildiğini söyledi.

"Ben siyasi hayatımda iki yerde tacize uğramışımdır. Birisi Suruç'tur, birisi Hopa'dır" ifadesini kullanan Erdoğan, Suruç'ta mitinge gittiği sırada terör örgütünce otobüslerine yumurta atıldığını, Hopa'da DHKP-C üyelerinin benzer bir şeyi yaptığını ve korumalarından birisinin ağır yaralandığını söyledi.

Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailece teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile olduğunu belirten Erdoğan, Yıldız'ın olayı esnafı dolaşırken yanlarına yaklaşanların, "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Buraya nasıl gelirsiniz?" demesiyle başladığını söylediğini anlattı.

"PKK'nın alışılagelmiş yaklaşımı"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşım artık PKK'nın alışılagelmiş yaklaşımı. Hele hele bunlar Şanlıurfa'da böyle bir şeyi hiç hazmediyorlar. Çünkü Şanlıurfa'nın bir farklılığı var. Onlara göre bir özelliği var. Biz başka bir şey söylüyoruz, özgürlük mücadelesi kendi ülkende, kendi kardeşlerine karşı böyle verilmez.

Ama bu PKK kendilerine göre özgürlük mücadelesini ya dağlara kaçırarak verir veya mağaralara sokmak suretiyle verir. Veyahutta bizim mimarlarımızı, mühendislerimizi, öğretmenlerimizi bilinmeyen birçok yere kaçırarak verir. Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'yi bilmem neyi arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var. Sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yanımıza ne Hans'ı alıyoruz, ne George'u alıyoruz. Bizim yanımızda sadece milletimiz var. Biz, milletimizle beraber yürüyoruz. Bunun için de başka bir şeyi bizim aramamıza gerek yok. Silah şu, bu filan falan yok. Bizim silahımız oyumuzdur. Bizim silahımız imanımızdır, fikrimizdir, düşüncemizdir. Biz, bu işi 40 yıldır böyle yaptık, böyle yapıyoruz ama siz arkadaş hala bu yola gelmediniz. İşte siz, 7 Haziran en önemli neticeydi." sözlerine yer verdi.

Erdoğan, "Terörle mücadeleyi hakkıyla dört dörtlük yapacaksak bu kişilere örgütlere karşı milletim gerekli dersi gerekli cevabı verecek." ifadelerini kullandı.

"Biz seni muhatap alır mıyız?"

Bürokratik oligarşiden yana şikayetçi olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bürokratik oligarşiyi, biz şimdi bu yeni sistemle yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini televizyonda programa çıkma davetini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?"

Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra OHAL'in kaldırılmasına yönelik adımların atılacağını belirterek, "OHAL'in gelmesi sorun değil eğer OHAL'i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir terörle mücadele için gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"Zenci Türk muamelesi gördük"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz, bu ülkede yıllar yılı beyaz-zenci ayrımında beyaz Türk muamelesi görmedik, zenci Türk muamelesi gördük. Neyiyle? İnancımızla fikrimizle düşüncemizle. Bizim çocuklarımız imam hatiplerin kapısından çevrildi Bay Muharrem, senin çocukların çevrildi mi?"

Erdoğan, "Bizim bütün hedefimiz, 24 Haziran'ı başarıyla atlatmak, bunların da tabi derdi seçim değil, koltuk davası. Bu koltuğu kim kapar, bunun gayreti içerisinde bunlar bu süreci yürütüyorlar." dedi.

"Çok önemli toplantı alanlarını vurduk"

Bölücü örgüt PKK'nın yapılandığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik operasyonların düzenlendiğini anımsatan Erdoğan, "Şu anda biz, Kandil'in üzerinden biz ısrarla duruyoruz. Orada da ilk adım biz 20 uçakla orada 10 önemli hedefi vurduk. Bunlar cephanelik filan." dedi.

Düzenlenen operasyonların ardından işi peşinin bırakılmadığı, istihbarat çalışmalarının sürdürdüğü vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir."

"Kandil'de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." dedi.

'Münbiç'i al Fırat'ın doğusunu bırak' iddialarına ilişkin de Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Münbiç'in böyle bir pazarlığı kesinlikle olmamıştır, bunların hepsi iftiradır. Biz bu tür konularda bir defa öyle kolay kolay pazarlığa oturmayız. Kim adına neyin pazarlığını yapıyoruz?"

Kaynak: AA