Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'deki lider takımını hallettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Lider kadrosunu hallettik"

Türkiye önce Cerablus’tan El Bab’a kadar olan kısmı, ardından da Afrin’i güvenli hale getirdik. ABD ile anlaşarak Münbiç’i güvenli hale getiriyoruz. Münbiçli kardeşlerimiz de topraklarına dönecekler. Kandil’de ikinci operasyonda toplantı halindeki lider kadrosunu hallettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı kandilde vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını halletttik.https://t.co/HgFtxZwU99 pic.twitter.com/CZ8YEsbXbU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018

"Tarih kitapları, Şanlıurfalıların kardeşlerine nasıl sahip çıktıklarını yazacaktır"

Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şanlıurfa’daki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmelerini sağlayacağız. Gelecekte tarih kitapları, Şanlıurfalıların kardeşlerine nasıl sahip çıktıklarını yazacaktır.

"Sizlerden biraz daha sabır istiyorum"

Varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize siz Ensar oldunuz. Alkışlıyorum sizi. Yıllardır süren bu durumun sizleri zorladığını biliyorum. Sizlerden biraz daha sabır istiyorum. Unutmayın. Kim ki sabreder, zafere o ulaşır. Adım adım bu işi çözüyoruz.

"Sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz"

Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz

"El Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz"

Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz.https://t.co/HgFtxZwU99 pic.twitter.com/XPLmnrFL8s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018

Yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hadise, güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suruç'taki hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek.https://t.co/HgFtxZwU99 pic.twitter.com/SWhxVdVlbi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018

"Bu kardeşinize desteği verin, destan yazmaya devam edelim"

Korkaklar zafer anıtı dikemez. Şimdi diyorum ki 24 Haziran'da bu kardeşinize bu desteği verin, biz destan yazmaya devam edelim.

Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin 90'ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız.

"Bakalım şimdi talimat hangi dağ başından gelecek?"

Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek?

"Sen kimsin, neyi çözdün?"

Çıkmış diyor ki Bay Kemal, 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm.' Sen kimsin, neyi çözdün? Senin partinin milletvekili, ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı.

"Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü"

Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura ve sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü.

Kaynak: AA/TRT Haber