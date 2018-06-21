Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil’de lider kadrosundan 35 ismi orada bitirdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş mitinginde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu meydanda Allah için sevme var sevme"

Şimdi birileri çıkacak, ne diyecek? Bu muhteşem topluluğa ‘photoshop’ diyecek. Şu mahşeri kalabalığa montaj diyecek. Kahramanmaraş’ın şu muhabbetini türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Kahramanmaraş, burada montaj var mı Maraş? Burada photoshop var mı Maraş? Bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda muhabbet var muhabbet. Bu meydanda Allah için sevme var sevme. Ben Kahramanmaraş’ın sevdalısıyım. Bu meydanda inşallah 24 Haziran zaferinin muştusu var. İnşallah Pazar akşamı çok daha farklı olacak. Maraş işte burada olduğu gibi daima bizimle oldu, yürüdü. 2002’den beri Maraş tavrını daima AK Parti’den yana koydu.

"Kahramanmaraş'a 2. devlet üniversitesini kazandırıyoruz"

Kahramanmaraş’a 16 yılda 29 katrilyon yatırım yaptık. CHP’li kardeşlerim, icraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Lafla peynir gemisi yürümez. Artık bu oyunları bozma zamanıdır. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 5517 yeni derslik yaptık. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 137 trilyon eğitim desteği verdik. Şehrimize 2. Devlet Üniversitesi Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni kazandırıyoruz.

"3 katrilyon aktardık insafsız Bay Kemal"

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza 3 katrilyon lira kaynak ayırdık. Ne diyor bu Bay Kemal? Engellilere destek verilmiyor, fakir fukaralara destek verilmiyor. Ya hu 3 katrilyon onlara aktardık insafsız Bay Kemal. Çünkü bunların işi gücü yalan.

"Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş"

Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir.

"Kahramanmaraş’ı da hızlı trenle buluşturuyoruz"

On yıllarca demiryolları hatlarımıza bir çivi bile çakılmamıştı. Demiryollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Türkiye’yi hızlı trenle tanıştırdık, inşallah Kahramanmaraş’ı da hızlı trenle buluşturuyoruz. Bu iş plan işi, proje işi. Lafla değil, icraat, icraat, icraat…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kahramanmaraş'ı da hızlı tren ile buluşturuyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattı, Nur Dağ'ından geçiyor. Nur Dağ'ı ile Kahramanmaraş'ı birbirine bağlayarak, şehrimizi hızlı tren hatlarıyla buluşturacağız. https://t.co/B8pZ3xCbv5 pic.twitter.com/2J15SNC57c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"Milletimiz yıkım ekibine Pazar akşamı gerekli dersi verecek"

Al birini vur öbürüne, neyi yıkıyorsun? Biz yapım ekibiyiz, onlar yıkım, aramızdaki fark bu. Milletimiz yıkım ekibine Pazar akşamı gerekli dersi verecek.

"Sizin sahtekarlığınız size kalır"

Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır. AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık.

"Ahlakı olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası yoktur"

Siyaset gönül, sevda, aşk işidir. Siyaset, belli ilkelerle, prensiplerle, değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır.

"Sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun?"

Bay Muharrem, sen şimdi açıkla, sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun, onu söyle? Seni zaten Bay Kemal başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun? Milletimizle bu yolda yürüyoruz. Pazar günü inşallah milletimizle yürüyeceğiz. Bugüne kadar muhalefetten dişe dokunur bir şey duydunuz mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ben de buradan Bay Muharrem'e soruyorum: Sen sandıktan eğer 1. çıkamazsan siyaseti bırakıyor musun?https://t.co/B8pZ3xCbv5 pic.twitter.com/BxFE9olL2w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

CHP'ye, Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum; bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmamıza oyunuzu verin.

(Muharrem İnce) Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin?

"35 önemli ismi orada bitirdik"

Kandil’i vurduk, 20 uçakla 10 tane önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 önemli ismi orada bitirdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kandil'de 20 uçakla, 10 tane önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve o liderler toplantısında da 35 tane önemli ismi orada bitirdik.https://t.co/B8pZ3xCbv5 pic.twitter.com/JE1CXmcfsZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"FETÖ'cülere 40 takla atanlardan devlet adamı olmaz"

Darbe şakşakçıları, tankların arasından sıvışanlar, bölücü örgüte şirinlik yapanlar, FETÖ'cülere 40 takla atanlardan devlet adamı olmaz. 16 saatte o darbeyi biz bitirdik. Bay Kemal, isterdim ki sende de zerre kadar yürek olsaydı, oraya (Atatürk Havalimanı) gelirdin.

"Rüşveti gel al"

Neymiş, işte hanımefendiyi ve Temel Efendiyi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Rüşveti gel al. Emekçilerinin hakkına el uzatan haramzadelere, bırakın devleti dükkan bile emanet edilmez.

"Önümüzdeki beş yıl kardeşlik için mücadele eden bir Erdoğan göreceksiniz"

Önümüzdeki beş yıl süresince milletine, ülkesine hizmet için daha çok koşan, koşturan bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki beş yıl, kardeşlik, birlik, beraberlik için daha çok mücadele eden bir Erdoğan göreceksiniz.

Kaynak: TRT Haber/AA