Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'la dünyaya mesajımızı vereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İstanbul ne derse, Türkiye onu der"

24 Haziran’da Türkiye hem yeni yönetim sistemine göre görev yapacak cumhurbaşkanını seçecek, hem de meclisin 600 üyesini belirleyecek. İstanbul 24 Haziran’ın belirleyicisi olacak. İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul’da yaklaşık 4.5 milyon oy ile yüzde 48.6 düzeyinde bir ‘evet’ oranına ulaşmıştık. O zaman üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48.6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul’a bizim aşkımızla mukayese edilebilecek başka aşık yoktu. Bu 48.6 önemli bir başarı ama beklediğimizin çok uzağında. AK Parti için İstanbul’un çıtası çok daha yüksektir. Öyle olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla oyumuzun üzerine 1.5 milyon rahat koyabileceğimize ben inanıyorum

"Kadınlarımızı daha yüksek oranda parlamentoda görmek istiyoruz"

Kadınlarımızı siyasette daha etkili, daha katılımcı, daha yüksek oranlarda temsil edilir şekilde parlamentoda görmek istiyoruz. Buradan tüm kadınlarımızı 24 Haziran’da ve mahalli seçimlerde AK Parti saflarında daha aktif bir şekilde yer almaya davet ediyorum

Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da bizim almamız lazım. Cumhur İttifakı olarak parlamentoyu almamız lazım. Özellikle ana muhalefet partisi ve terör destekli partiye gereken dersi verelim.

"Bay Kemal senin dikili ağacın var mı?"

Kentsel dönüşüm diyoruz bakıyorsun ana muhalefet çıkıyor. Rahatsız çünkü. Bu ülkede bunların dikili bir ağacı yok. Bunlar taş taş üstüne koymadılar. Biz istiyoruz ki bir şeyler ortaya konsun. Bunları yapalım. Biz ağaç dikiyoruz, adam kalkıyor yürüyüş yapıyor Gezi’de. ‘Bunlar ağaç söktü’ diyor. Biz milyonlarca, milyarlarca fidan ağaç diktik bu ülkede. Hey bay Kemal senin dikili ağacın var mı? Belediyelerin de dahil olmak üzere kaç tane var onu söyle. Biz Türkiye genelinde fidanlarımızla tarih yazdık. Kuzey Marmara otoyolunun bir parçası olan şimdi en önemli adım 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de inşasına başladık. Orada da Gelibolu ayaklarının temeli atıldı. Lapseki tarafının da kazıklarını da çaktık. İnşallah 5 yıl diyorlar ama biz bunu 4 yılda bitireceğiz. Sıkıntımız yok yola devam ediyoruz. Çanakkale’deki o kopukluğu da gideriyoruz. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlıyoruz.

"Dünyaya mesajımızı vereceğiz"

Biz Fatih'in torunlarıyız, Fatih gemileri karadan yürüttü. Biz de ondan ilham alarak denizin altından Marmaray'ı ve Avrasya Tüneli ile otomobilleri yürüttük.

1915 Çanakkale Köprüsü'nin inşasına da başladık. Gelibolu ayaklarının temeli atıldı. İnşallah 4 yılda bitireceğiz. Şimdi hazırlıklarını sürdürdüğümüz benim çılgın proje dediğim Kanal İstanbul Projesi var. Bu şehrin en büyük projesi Kanal İstanbul olacak. Bu projeyle dünyaya mesajımızı vereceğiz. Yeni dönemde ilk işlerimizden biri inşallah Kanal İstanbul'un inşasını başlatmak olacaktır.

"Ya diktatörün ta kendisi sensin"

Birilerinin hala 24 Haziran'ın önemini anlayamadığını görüyorum. Eğer anlasalardı 18 Nisan'dan bugüne kadar geçen süreyi saçma sapan milletvekili transferleriyle, adaylık tartışmalarıyla, polemiklerle heba etmezlerdi. Ne yazık değil mi? Hale bakın ya, 15 tane milletvekilini kalkıyorsun, bir tane partiye, sözde bir partiye veriyorsun. Neymiş? Grup kursunlar. Ya bu bir defa 15 milletvekiline saygısızlıktır, onlara oy veren halkımıza da saygısızlıktır. Ama hani bu diktatör var ya. İkide bir bana 'diktatör' diyor. Ya diktatörün ta kendisi sensin.

"İnandığımız bu yolda kararlılıkla yürüyoruz"

İçerideki Soroslar, dışarıdaki Soroslar hepsi birleşmişler, niçin çalışıyorlar, sadece AK Parti'yi nasıl bitiririz. Bitiremeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Allah'ın izniyle inandığımız bu yolda kararlılıkla yürüyoruz ve yürüyeceğiz.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonun dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.

“Biz şu anda seçim takvimimizi uygulamaya koyduk”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin kırılma noktası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Her an hazırız. Ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimimizi uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Seçim beyannamemiz hazır halde. Ayın 6’sında İstanbul İl Kongremizi yapacağız. Manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız" diye konuştu.

“780 bin kilometrekare ile bu vatanı böldürmeyeceğiz”

Türkiye’nin bölünmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan "780 bin kilometrekare ile bu vatanı böldürmeyeceğiz. Bunu bilme gayreti içerisinde olanlar var, bilmeme gayreti içinde olanlar var. Çok bölmeye çalıştılar. Çukurlar açtılar, hendekler kazdılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adını da adalet yürüyüşü koydular. Ama kol kola gezdiler bu teröristlerle. İnşallah 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacaktır. Şu ana kadar geldiğimiz bir nokta var. Bundan sonra gideceğimiz bir hedef var" ifadelerini kullandı.

“Bizler birbirimize olan bu sevgi ile bu toprakları diri tuttuk”

Konuşmasında FETÖ’ye de değinen Erdoğan, "Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet bu ülkede tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş. İşte o Pensilvanya’da. Başka onun yanına gitmek isteyen varsa buyursun gitsinler. Biletlerini de alırız, yeter ki gitsinler. Biz bize yeteriz. Biz birbirimize aşığız. Bizler birbirimize olan bu sevgi ile bu toprakları diri tuttuk. Öyle de tutacağız" dedi.