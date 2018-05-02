Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesinde Kore'nin yer alması iftihar vesilesi

Özbekistan'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü. Daha sonra Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile bir araya geldi.

Birçok alanda işbirliği masaya yatırıldı

Görüşmelerin ardından farklı alanlarda Türkiye ve Güney Kore arasında 4 anlaşma imzalandı.

Erdoğan, "Gerek ikili görüşmede gerekse heyetler arasında savunma sanayinde diğer birçok alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bu konuların üzerinde durduk." dedi.

Verimli adımlar atıldı

Güney Kore ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması önemli gündem maddelerinden biri.

Moon Jae-in ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yaptıklarını anlatan Erdoğan, verimli adımlar attıklarını, kararlar aldıklarını söyledi.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması

Erdoğan, Türkiye ve Güney Kore'nin öncülüğünü yaptığı Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya (MIKTA) oluşumunun her geçen gün giderek güçlendiğinden bahsetti.

Geçen yıl MIKTA Parlamento Başkanlığı toplantısına Kore'nin katılmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

"Önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkelerimizin, yıllık 7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, bu bizim arzuladığımız potansiyelin çok gerisinde. Onun için Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var."

Mega proje gündeme geldi

Ziyarette Türkiye'nin mega projelerinden Kanal İstanbul da gündeme geldi. Mega projenin yapımına daha önce birçok ülke talip oldu. Bunların başında ise Güney Kore geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de çok sayıda mega projede Güney Kore'nin yer aldığını sözlerine ekledi.

"Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul Projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak."

Güney Kore, önemli projelerde yer aldı

Ziyarette önde gelen firmalar ve İş Konseyi ile toplantılar da yapılacak. Güney Kore'deki büyük ölçekli firmalar tüp geçit ve 1915 Çanakkale gibi büyük ölçekli projelerin birçoğunda aktif görevler üstlendi.

Türkiye ve Güney Kore arasında 2013'te 6,5 milyar dolar seviyesinde olan dış ticaret hacmi son 5 yılda artarak geçen yıl yaklaşık 7,2 milyar dolara yükseldi.

2 milyar doların üzerinde yatırım

Türkiye'de 300'den fazla Kore firmasının 2 milyar doların üzerinde yatırımı var.

Bu firmalar, ağırlıklı olarak toptan ve perakende ticaret, otomotiv, bilişim ve elektronik, madencilik, turizm ve imalat alanlarında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber