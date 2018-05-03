  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kan kardeşliği"ne dayalı iş birliğimizi güçlendirmeye önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kan kardeşliği"ne dayalı iş birliğimizi güçlendirmeye önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kore Savaşı’nda birlikte verdiğimiz mücadeleden kuvvet alan, "kan kardeşliği"ne dayalı iş birliğimizi güçlendirmeye büyük önem veriyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Kan kardeşliği&quot;ne dayalı iş birliğimizi güçlendirmeye önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretine ilişkin Twitter hesabı üzerinden Türkçe ve Korece mesaj yayımladı.

"Oldukça verimli ve olumlu bir atmosferde geçti"

Güney Kore ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Güçlü dostluk bağlarımızın bulunduğu Güney Kore'ye yapmış olduğumuz ziyarette, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerimiz oldukça verimli ve olumlu bir atmosferde geçti” ifadelerini kullandı.

 

 

"Halklarımız arasındaki bağları geliştirmeye büyük önem veriyoruz"

Erdoğan, “Türkiye olarak, Kore Savaşı’nda birlikte verdiğimiz mücadeleden kuvvet alan, "kan kardeşliği"ne dayalı iş birliğimizi güçlendirmeye ve halklarımız arasındaki bağları geliştirmeye büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

 

 

"İş birliğinin artırılması hususunda mutabık kaldık"

“Güney Kore ile ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hızla gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz” diyen, “Görüşmelerimizde iki ülkenin hükûmetleri ve özel sektörleri arasında temas ve iş birliğinin artırılması hususunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Kore ziyaretimizde bizlere gösterilen sıcak misafirperverlik için Devlet Başkanı Sayın Moon'a ve dost Kore halkına şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

 

 

Kaynak: TRT Haber

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