Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kampanya başladı, manifestomuzu açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisinde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız. Ondan sonra kendi yol haritamızı inşallah uygulamaya koyacağız." diye konuştu.

"Seçim manifestomuzu İstanbul kongresine yetiştirmeye çalışacağız"

Erdoğan, "Kampanya başladı. Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizim inşallah normalde seçim beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

"YSK’nın takvimini açıklamasıyla beraber şu anda hazırladığımız takvimi masaya yatıracağız ve uygulamaya koyacağız." diye konuşan Erdoğan, "Temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Milletvekillerinin tespiti ile ilgili çalışmayı yürüteceğiz. Yoğun bir çalışmaya şuanda zaten tüm iller başladı. MHP ile ittifakımız bundan sonraki parlamento sürecinde de devam edecek. Cuma günü AK Parti olarak erken seçim yol haritamızı açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

"Dayanışmamız kararlılıkla devam edecek"

Erdoğan, MHP ile yapılan ittifak sonrasında AK Parti'nin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin soru üzerine de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeden sonra adımlarını attıklarını hatırlattı.

Daha önce de bir hazırlık dönemi olduğuna değinen Erdoğan, bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Bu başarılı çalışmaların parlamentoya da yansımaya başladığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi parlamentodaki çalışmalarda da bu dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek. Dün bildiğiniz gibi bu heyetin içinden Adalet Bakanımız Abdülhamit Bey, kendileri Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Bazı konuları görüşme fırsatı oldu. Bizim bu süreç içerisinde her an, her zaman inşallah dayanışma içerisinde birlik beraberlik içerisinde bunu yürüteceğiz. Çünkü ülkemizin şu anda ihtiyacı olan o birliği beraberliği biz cumhur ittifakıyla zaten ortaya koyduk. Biz herhangi bir bölünmeye, parçalanmaya inşallah fırsat vermeyeceğiz. Şu andaki dayanışmamız zaten bunun bir ifadesidir. Bu çalışmayı kararlıkla inşallah yürüteceğiz ve şu anda MHP'nin aynen bizim yaptığımız çalışmalar gibi onlar da çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalar noktasında da bu üçlü dediğim, üç çarpı üç bu arkadaşlarımızla bu çalışmaları yapacaklar. Burada nasıl birbiriyle örtüşmeleri sağlayabiliriz, onların üzerinde de ayrıca duracağız."

"Futbol teröründen de öte bir şey"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili şöyle konuştu;

"Şenol hocaya yapılanı affetmek mümkün değil. Şenol Hocayı da aradım. Aynı şekilde Fikret başkanı, Aziz başkanı da aradım. Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var."

Maçtaki olayların hep korner atışı sırasında köşelerde olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada tabii tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada hava gayet iyi. Maç gayet güzel gidiyor. Geliyor orada diyelim ki Quaresma kornerini atacak. O esnada yok çakmakmış yok şuymuş yok buymuş bunlar atılıyor. Böyle bir şey olamaz ki... Ondan sonra yine bir diğer şey, bakıyorsunuz, Şenol Hoca'nın başına gelen olay. Bunlar kabullenilebilir şeyler değil. Keşke tabii Tolga da orada bir yanlışın içine girmemiş olsaydı ama özellikle Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil."

"En çok üzüldüğüm şey de şu: Tribünlerde biz hanımların, kızlarımızın tribünlere gitmesini istememizin sebebi neydi? Fair play'i sağlamaktı. Belki bayanlar burada var diye erkekler daha edep adab içerisinde bu maçları seyrederler diye düşünürken olay neredeyse tam tersine döndü. Bu hakikaten katlanılır bir şey değil, yenilir yutulur bir şey değil. Temennim odur ki alınacak tedbirlerle ki zaman zaman bazı tedbirler alındı. Şimdi tabii bakalım federasyon nasıl çalışma yapacak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve hükümet olarak bu konunun üzerine gideceğiz."

Kaynak: TRT Haber, AA