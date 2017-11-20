Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman ve Tuna'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Kahraman'ı kabul etti.
Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu'nda teşekkür konuşması yapan Kahraman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, Mustafa Tuna'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı da kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA