Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman askerlerimiz Afrin'de destan yazıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amasya'daki konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin'de destan yazıyorlar. Yarın sınırlarımız boyunca terörsitlerin bulunduğu diğer yerlerde aynı destanı yazacaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Amasya 6. İl Kongresi’nde konuşuyor. https://t.co/axyQIzSAp8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

"Mehmetçik Burseya dağını düşürdü"

-Hamdolsun Mehmetçik Burseya dağını düşürdü. Bazı kendini bilmezlere rağmen bitirdiler. Avrupa Parlementosu'na rağmen bitirdiler. Avrupa Partlementosunda bazı kendini bilmezler, benim askerime işgal kuvveti diyor. Siz kendinize bakın, kendi ceddinize bakın.Sizin tarihiniz işgallerle, sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok, adalet var, merhamet var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamdolsun Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Bu milletin tarihinde işgal yok, bu milletin tarihinde adalet var. https://t.co/N0vuErV348 pic.twitter.com/vSoMQlvU8y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

-Biz hiçbir teröriste bu ülkede sığının demedik. O teröristleri ya ülkelerine gönderdik, ya da dışarıya attık.

"Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz"

-Afrin'e niye giriyoruz? Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz, Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. 3 buçuk milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz. Azez, Cerablus, El Rai, El Bab. Buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre araziyi biz şu anda kontrolümüzde tutuyoruz. Bu araziye şu anda 130 bin bizdeki mülteci geri döndü. İstiyoruz ki diğerlerini de topraklarına gönderelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama 3,5 milyon Suriyeli misafirimiz, onları evlerine geri göndermenin yollarını arıyoruz.https://t.co/N0vuErV348 pic.twitter.com/EvgnDzSzRZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

"Kimseden izin almayız"

-Bizim kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözümüz yok. Ancak bizim inancımıza, ezanımıza, sınırlarımıza, insanımızın can ve mal güvenliğine bir tehdit olduğu zaman da hiç kimse kusura bakmasın gözümüz kimseyi görmez. Kimseden de izin almayız.

-484 terörist öldürüldü. Bizim de Özgür Suriye Ordusu'ndan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 7'si Mehmetimiz'den diğerleri de ÖSO'dan.

-En başta operasyon yürüttüğümüz Afrin'deki kardeşlerimiz olmak üzere, her yerden gayet güzel gayet müspet gayet teşvik edici haberler alıyoruz. Afrin'de köylerinin askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiğini duyan bölge halkı ne diyor biliyor musunuz; 'Türkler geldi, artık güvendeyiz.' Tarih yeniden ayağa kalkıyor.

"Bunlar aydın falan değil, bunlar mankurt sürüsüdür"

-Birileri çıkmış bizim terör örgütleri ile mücadelemizi karalamak için savaşa hayır diyerek bildiri yayınlıyor, sağda solda konuşuyorlar. Bir takım sözde meslek kuruluşları ve malesef bu ülkenin ana muhalefet partisinin kimi milletvekilleri de aynı koroya ortak oluyorlar. Terör örgütünün güdümündeki partinin mensupları her zamanki gibi bu ihanetin en önündeler. Peki bu zatlar terör örgütü Suriye'de onbinlerce insanı sırf kendilerine tabi olmuyor diye öldürüyorken, milyonlarca insanı evinden yurdundan ederken neredeydiler? Bu zatların aklına, terör örgütüne 5 bin tır, 2 bin kargo uçağı dolusu silah verilirken savaşa hayır demek hiç mi akıllarına gelmedi. Terör örgütüne bu silahlar heralde süs eşyası olsun diye verilmedi. Kilis'e, Reyhanlı'ya, Şanlıurfa'nın ilçelerine düşen roketler, bombalar heralde gül niyetine atılmadı. Bizim vatandaşlarımız, bizim askerimiz, bizim polisimiz, benim Aybuke öğretmenim, Necmettin öğretmenim şehit olurken, bunların sesini hiç duydunuz mu? Benim kaymakamlarım şehit olurken hiç duydunuz mu? Bu kişiler iş teröristlere gelince nasıl oluyor bir anda ortalığa dökülebiliyorlar. Şimdi çıkmış sözde Tabipler Birliği "savaşa hayır" diyor. Senin her yerin tabip olsa ne yazar. 100 binlerce Arap, Kürt, Türkmen kardeşimiz, terör örgütlerinin zulmünden kaçıp ülkemize sığındıklarında bunların en küçük bir yardım çağrısı yaptıklarını duyan var mı? Bir kez daha söylüyorum, inanın bunlar aydın falan değil, bunlar mankurt sürüsüdür. Bunlar zihinlerini ve imkanlarını tüm ideolojilerini karşıtlığı üzerine oturttukları ve bunu da adeta varlık sebepleri gibi gösterdikleri emperyalizmin emrine vermiş uşaklardır. Savaşa hayır diyerek aslında zulme evet diyorlar.

Samsun-Ankara hızlı tren ihalesi

-Samsun, Amasya, Çorum, Ankara hattının hızlı tren ihalesi yapıldı, inşallah yakında inşasına başlanacak.

-Bu mücadeleyi yürütürken ülkemizi 81 vilayetiyle kalkındırma, büyütme, geliştirme çabalarını da ihmal etmiyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda lkemizi 3 buçuk kat büyüttük.

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