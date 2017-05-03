Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği iddialarına cevap verdi

'Ne Rusya'nın ne Türkiye'nin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya seyahati öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ticari kısıtlamalara ilişkin, "Ne Rusya'nın ne Türkiye'nin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur. Bizler bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta vurguluyoruz. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak istiyorsak birlikte yapıcı ve bu konuda teşvik edici gayretin içerisinde olmamız şart." dedi.

Başbakan Yıldırım'ı kabulü konusunda Erdoğan, "Özellikle devlette atılan bazı adımlar var, bu adımlarla ilgili olarak beraber görüşmemizi gerektiren konular vardı, bu konuları beraberce paylaşma fırsatı bulduk." diye konuştu.

'Bu tamamen bir virüs hareketidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın, 'Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği' yönündeki açıklamasına ilişkin de "Onu değerlendirmeyi gereksiz buluyorum. Bu tamamen bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işleri oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın." ifadesini kullandı.

Kabine deişikliği olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin 'Kabine'de değişiklik olup olmayacağı' konusundaki sorularına da yanıt verdi.

Hükümetin gündeminde böyle bir konunun olmadığını kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Değerli arkadaşlar şu anda dediğim gibi hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Böyle bir teklifle de Sayın başbakan bana gelmiş değil ama dün yapılan kongrenin katılım programının ardından bir araya gelişimizde bununla birlikte şu anda tabii ki özellikle devlette atılan adımlar var Adımlarla ilgili olarak gereken görüşmemiz gereken konular vardı. Beraberce paylaşma fırsatını bulduk. Tabii sizler doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz durum bakalım bir gerçekleşsin resmen böyle bir görev tevdi edilmesi halinde atılacak adımları da orada tabii ki görme imkanımız olacak. Şunu açık net söylemek durumundayım eğer böyle bir görevi şahsıma tevdi edilirse genel kurulumuz tarafından tevdi edilmesi halinde tabii ki yeniden birimleri ele alıp değerlendirme hepsi bunların çok ciddi istişareler neticesinde olacaktır.”