  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e verdiği sözü tutuyor'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e verdiği sözü tutuyor'

Prof. Dr. Adamir Jerkoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum Aliya İzzetbegoviç'e Bosna Hersek'i koruyacağına dair verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviçe verdiği sözü tutuyor

Bosna Hersek Arşivler Direktörü Prof. Dr. Adamir Jerkoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum Aliya İzzetbegoviç'e Bosna Hersek'i koruyacağına dair verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

Srebrenitsa soykırımının 22. yılı nedeniyle Balıkesir'de gerçekleştirilen ''Srebrenitsa Cehennemi'' adlı Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Resim Sergisinin açılış törenine katılan Jerkoviç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Aliya İzzetbegoviç'i son zamanlarında tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini anımsattı.

İzzetbegoviç'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kendisine bir söz vermesini istediğini anlatan Jerkoviç, "İzzetbegoviç, Erdoğan'a 'Bosna'yı koru. Bosna küçük ama güzel insanların ülkesidir' demiş ve bunun için söz vermesini istemişti. Bugünkü etkinlikler Erdoğan’ın verdiği sözü tuttuğunun bir göstergesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e verdiği sözü tutuyor." dedi.

Jerkoviç, Balıkesir Devrim Erbil'in Çağdaş Sanat Müzesi'nde açılan sergiye de vatandaşları davet etti. 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aliya izzetbegoviç, Srebrenitsa Soykırımı
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