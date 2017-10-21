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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'izah istemişti ABD açıklama yapmak zorunda kaldı

Rakka'daki terörist başı Öcalan'ın posterinin açılmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD yönetiminden 'izah' etmelerini istemişti. ABD Büyükelçiliği açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan izah istemişti ABD açıklama yapmak zorunda kaldı

Türkiye'deki ABD Diplomatik Misyonu tarafından yapılan açıklamada; Rakka'nın özgürlüğüne kavuşturulmasının bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. Bütün taraflardan beklentimiz, gerginliği artıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır. 

ABD hükümeti, terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, yabancı terör örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" denildi.

ABD'den art arda PKK'yı destekleyen açıklamalar gelmişti

Pentagon Sözcüsü Dana White, Rakka’da PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asıp Rakka’nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik soruya, “SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.” ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasına ilişkin terör örgütü PKK/PYD'yi tebrik etmişti.

Erdoğan 'izah' istemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rakka’da terörist başının posterini bir yere asmışlar bunu ABD nasıl izah edecek? Dürüst değiller kendilerini dürüstlüğe davet ediyoruz bazı taleplerde bulunuyorlar bilsinler ki her şeyin bir karşılığı var” diyerek ABD yönetiminden 'izah' istemişti.

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