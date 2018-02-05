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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da 19 şirket CEO'su ve yöneticileriyle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyanın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki temasları kapsamında, İtalya'nın önde gelen şirketlerin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

Yemeğe, Pirelli'nin CEO'su Marco Tronchetti Provera, Barilla'nın CEO'su Paolo Barilla, Astaldi'nin CEO'su Paolo Astaldi ve İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Vincenzo Boccia'nın yanı sıra çok sayıda İtalyan iş adamı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemekte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen yemek, 1 saat 35 dakika sürdü. 

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya
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