Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile heyetler arası çalışma yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeği, 1 saat 20 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Franciscus bir araya geldi
İtalya Başbakanı Gentiloni tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni tarafından resmi törenle karşılandı.
Başbakanlık Sarayı Chigi'ye gelişinde kendisini karşılayan Gentiloni ile tokalaşan Erdoğan, burada birlikte gazetecilere poz verdi.
Erdoğan ve Gentiloni, daha sonra 1 saat 15 dakika görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye basın mensupları alınmadı.
Kaynak: AA