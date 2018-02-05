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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyaretinde temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile heyetler arası çalışma yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeği, 1 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Franciscus bir araya geldi

İtalya Başbakanı Gentiloni tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni tarafından resmi törenle karşılandı.

Başbakanlık Sarayı Chigi'ye gelişinde kendisini karşılayan Gentiloni ile tokalaşan Erdoğan, burada birlikte gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Gentiloni, daha sonra 1 saat 15 dakika görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye basın mensupları alınmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni
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