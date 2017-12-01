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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti kurmayları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti kurmayları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da Mabeyn Köşkü'nde AK Parti kurmaylarıya bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbulda AK Parti kurmayları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Mabeyn Köşkü'nde AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. Gündemde Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum yasaları konusunda uzun süredir devam eden çalışmalar ele alınacak.

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Etiketler: son dakika
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