Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti kurmayları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Mabeyn Köşkü'nde AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. Gündemde Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum yasaları konusunda uzun süredir devam eden çalışmalar ele alınacak.
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da Mabeyn Köşkü'nde AK Parti kurmaylarıya bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Mabeyn Köşkü'nde AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. Gündemde Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum yasaları konusunda uzun süredir devam eden çalışmalar ele alınacak.
Ayrıntılar geliyor