Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in yaptığı soykırımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için bulunduğu İngltere'de, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile Anadolu Ajansı'nın (AA) Londra'da burslu okuyan öğrencileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum. Buna sessiz kalanları da lanetliyorum.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu insanlık dramını bu soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail olsun lanetliyorum, buna sessiz kalanları da lanetliyorum.https://t.co/bD8dTTLwtd pic.twitter.com/NeUK8aPviu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

"3 günlük milli yas ilan ettik"

- Türkiye olarak , Filistinli kardeşleirmizle dayanışma için yarından başlamak üzere üç gün milli yas ilan ettik.

- Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırıyoruz. Aynı gün öğlene kadar olağanüstü toplantımızı gerçekleştirecek, öğleden sonra da Yenikapı Meydanı'nda işgale karşı sesimizi yükselteceğiz.

"Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz"

- Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz.https://t.co/bD8dTTLwtd pic.twitter.com/6mZsHWDCXE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

"Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Ankara'ya çağırıyoruz"

- Ayrıca istişarelerde bulunmak üzere Washignton ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Ankara'ya çağırıyoruz.

- Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

"Ramazan ayında Filistinliler için yardım kampanyaları düzenleyeceğiz"

- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak Ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyaları düzenleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz.https://t.co/bD8dTTLwtd pic.twitter.com/xzygxo4tMV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

- Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım. Bunun yanında liderleri bir taraftan şahsım ararken, başbakanlarını başbakanımız, dışişleri bakanlarını da dışişleri bakanımız arayacaktır ki cuma günkü toplantıyı şanına yaraşır şekilde gerçekleştirelim.

"Herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz"

- Bugün zulme ve haksızlığa karşı insanlığın dayanışma günüdür. Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

"Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık"

- Türk Kızılayı 100 bin dolar değerinde acil alım yaptı ve bu yardımları Gazze'deki hastanelere ulaştırmaya başladık.

- AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.https://t.co/bD8dTTLwtd pic.twitter.com/t4qQSt70Dz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

"Mankurt tipleri de üzüntüyle takip ediyoruz"

- Türkiye'ye ve Türk düşmanlığını görev addeden bir sürü mankurt tipleri de üzüntüyle takip ediyoruz. Yabancılar ülkemizle ilgili değerlendirmelerde en azından bazı ilkelere saygı gösterirken, bu tetikçiler her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca kullanıyorlar, buldukları her fırsatta milletimiz hakkında hakaretamiz cümleler kurmayı maharet sanıyorlar, başka ülkelerin lejyoneri olmayı, bize gazetecilik, akademisyenlik, ilericilik diye yutturmaya çalışıyorlar.

- Gençler, meydanı buralarda FETÖ'cü, PKK'lı türlü sapkın görüşlere sahip hainlere, alçaklara asla bırakmayacağız.

Filistin için Diyarbakır'da miting

- Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Pazar günü Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Pazar günü Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz.https://t.co/bD8dTTLwtd pic.twitter.com/kTSzKB5BkK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

"Bunların içinde bulundukları durum, vatansızlık sendromudur"

- Sosyal medya üzerinden Türkiye karşıtı kampanya yürütmeyi, sahte, sanal hesaplar üzerinden iftiralar yaymayı muhaliflik olarak görüyorlar. Efendisine karşı ezik, kendi insanına karşı küstah, nobran ve acımasız bu karakterlerin tek bir vazifesi vardır; o da tetikçiliktir, taşeronluktur. Bunların içinde bulundukları haletiruhiye ise vatansızlık sendromudur.

Seçim öncesi yurt dışı merkezli manipülasyonlar

- Her seçim öncesi Türkiye, yurt dışı merkezli manipülasyonlara maruz kalıyor. Son zamanlarda bu tür müdahaleler giderek daha çirkin ve kasıtlı bir hal almaya başladı. Terör örgütlerinin cirit attığı Avrupa ülkeleri, demokrasiyle, hak ve özgürlüklerle kesinlikle bağdaşmayacak bir şekilde seçimlere yönelik çalışmalarımızı engelliyorlar. Bilmiyorlar ki, gönüllerin arasına engeller koymak, bariyerler dizebilmek, setler kurabilmek mümkün değildir.

- Yurtdışında bulunan kardeşlerimden ricam, bulundukları yerlerde Türkiye'yi anlatmaları, halklarını ikna etmeleridir.

Kaynak: TRT Haber, AA