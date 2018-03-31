Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, Filistin'de yaptığı zulmün altında kalacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe kongresinde konuştu.

Erdoğan, İsrail"in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum" dedi.

"İsrail, Filistin'de yaptığı zulmün altında kalacaktır."

Gazze'de şehit edilen Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmün altında kalacağını vurguladı. Erdoğan, haklı davalarında Filistinlilerin yanında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela, İsrail'in Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Neredeler?"

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık dışı saldırıdan dolayı İsrail'i şiddetle kınıyorum. Bu zulmün altında kalacaklar.https://t.co/NwjujgFe56 pic.twitter.com/W04mfAst32 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

"Trump'a da söyledim; 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?'"

Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de İsrail konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

"Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim; 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a dün akşamki görüşmede 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' diye sordum.https://t.co/NwjujgFe56 pic.twitter.com/uniyTgNsbK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018 "Bu ülke topraklarına roketlerle saldıranlara bunun hesabını soracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu güne kadar 3821 teröristin etkisiz hale getirildiği, TSK ve ÖSO'nun birlikte yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nın birilerinin konforunu bozduğuna değindi.

"Siz NATO'da beraber olan ortağınıza değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız, buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da zaten Almanya'da, o da bakıyorsun sarayda ağırlama yapıyor, mahkumiyeti olduğu halde bunu yapıyor. Ne yaparsanız yapın. Biz hukuktan ayrılmadan, bu ülkede şehitlerimizin hukukunu sonuna kadar savunacağız ve bu ülkenin topraklarına roketlerle saldıranlara da bunun hesabını soracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaparsanız yapın biz hukuktan ayrılmadan bu ülkede şehitlerimizin hukukunu sonuna kadar savunacağız ve bu ülkenin topraklarına roketlerle saldıranlara da bunun hesabını soracağız.https://t.co/NwjujgFe56 pic.twitter.com/1ggreBKEFE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2018

"Bu Fransa değil mi tarihinde işgal olan? Bize kalkıpta medeniyet dersini hangi hakla veriyorsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri ile aynı masaya oturan Fransa'ya da mesajlar gönderdi.

"Türkiye'nin niçin Afrin'de olduğu açıktır. Algılarını hakikatlere kaptıranlar için yapacak bir şey yoktur. Fransa burayı iyi dinle; Türkiye'nin bu tür operasyonlarda gayesi işgal değil, bölgeyi eli kanlı çetelerden kurtarmaktır."

Afrin'de ortaya çıkarılan tünellerin betonlarını Fransız firmaların döktüğünü hatırlatan Erdoğan, "Bu Fransa değil mi, Libya'da işgal hareketi yapan. Cezayir'de 5 milyon insanı öldüren bu Fransa değil mi. Bize kalkıpta medeniyet dersini hangi hakla veriyorsun. Önce bir kalk tarihine bak. Bizim tarihimizde böyle kara lekeler asla yoktur, işgal hiç yoktur." dedi.

"Ecdadınızla övünün"

Erdoğan gençlere, Hint kıtasında esarete tabi olmuş, zulme uğrayan bir kavmin kurtuluşu için oraya gidecek kadar asil bir ecdada sahip olduğu için övünmelerini söyledi.

"Metal yorgunluğu geride kaldı, yeniden diriliş hareketi başladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, partililere "6. Olağan Kongremizle birlikte artık metal yorgunluğu geride kaldı, bir yeniden diriliş hareketi başladı. İnşallah bu yeniden diriliş muştusunu Mart 2019'da, Kasım 2019'da sandıkları patlatarak vereceğinize inanıyorum. Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı için hazırlıklar tamam mı? Artık durmak yok, durmak yok." şeklinde seslendi.

Erdoğan, Ümraniye'nin Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin yadigarı olduğunu dile getirerek, Osmanlı döneminde Ümraniye bölgesinin yürüttüğü ilim, irfan, medeniyet çalışmalarının hürmetine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne vakfedildiğini anlattı.

"CHP önce, 39 vatandaşın öldüğü Ümraniye vahşetinin hesabını versin"

Erdoğan, İstanbul'un göç istilasına uğradığı yıllardan Ümraniye'nin de nasibine düşeni aldığını belirtti.

"Hem gecekondulaşmanın hem de bunun getirdiği ağır ekonomik, sosyal, siyasal sorunların tüm ağırlığıyla hissedildiği yer olarak hafızalara kazınmıştır. Halbuki ümran, mutluluk demektir. Ümraniye ismiyle müsemma hizmetlere ancak ilçe olmasının ardından kavuşmuştur. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimizde Ümraniye Türkiye'de neyle anılıyordu? Patlayan çöp dağının olduğu, 39 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan çöplüğüyle tanınıyordu. O çöplüğün mimarı kimlerdi? Halk Parti, Halk Parti, ey Cumhuriyet Halk Partisi, sizin geçmişinizde bu faturalar var.

"Ben şimdi CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bunlara gidin önce bunu sorun. Sizin geçmişiniz karanlık, siz önce çöp dağları patladığı zaman 39 vatandaşımızın öldüğü Ümraniye vahşetinin hesabını verin." diyen Erdoğan, CHP dendiği zaman akla çöp geldiğini, kirli hava geldiğini, yolsuzluk ve yasaklar geldiğini ifade etti.

"Çöp dağlarının yerinde şimdi spor tesisleri var"

1994'te İstanbul'un AK Parti'yi seçmesiyle o çöp dağının yerinde gençlerin emrinde spor tesislerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, sadece Ümraniye ilçe belediyesinde 1 katrilyon 487 trilyon liralık yatırımla rutin faaliyetlerin yanında, son 14 yılda 400'ün üzerinde kalıcı eserin kazandırıldığını açıkladı.

"Ümraniye'nin çehresini baştan sona değiştirdik"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her mahalleye sağlık ocakları, muhtarlık hizmet binaları yapıldığını, ilçe genelinde 19 kültür merkezi, 29 bilgi evi kurulduğunu, camiler, yurtlar, okullar, kurslar gibi pek çok hizmetin Ümraniye halkına getirildiğini kaydetti.

Yeşil alanlar, parklar ve mesire alanları gibi hizmetlerle ilçede yaşayanların hayat kalitesinin yükseltildiğini anlatan Erdoğan, metro hattının Üsküdar-Ümraniye bölümünün açıldığını hatırlattı.

Kaynak: TRT Haber