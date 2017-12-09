Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, bir işgal devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İnovasyon ve Girişimcilik Haftası programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar;

-Ne zaman bu millet ayağa kalkmaya çalışsa olumsuz bir algı oluşturuluyor. Biz millet olarak doğru yoldayız.

-Algı operasyonlarıyla bize çelme takmaya çalışanlar yalanlarının altında ezilip kalacaklar.

-Bizim yerimiz gelişmekte olan ülkeler değil gelişmiş ülkeler arasındadır.

-İsrail, bir işgal devletidir, şu anda polisi ile oradaki çocukları ve gençleri terör estirerek vuruyorlar. Güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez, haklı olan güçlü olandır.

-Büyük ülkelerin liderleri çatışmakla değil, barıştırmakla görevlidir.

-ABD'nin Kudüs kararının bizim için geçerliliği yoktur. Bu karara biz asla rıza göstermeyeceğiz. Kudüs bizim için bir kırmızı çizgidir.

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