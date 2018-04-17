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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinde, Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ortak çaba harcanması gerektiği vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile Suriyeyi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.

Erdoğan ile Ruhani görüşmesinde, Suriye’deki son durumun yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Kimyasal silahların kullanımı hususunda Türkiye’nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Suriye'de kalıcı çözüm için ortak çaba vurgusu

İki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için Türkiye, İran ve Rusya’nın Astana süreci çerçevesinde ortak çaba harcamaya devam etmelerinin önemine işaret ettiler.

Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber, AA 

Etiketler: suriye, hasan ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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