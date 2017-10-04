  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İranda

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.

Sadabad Sarayı'na atlı birlik eşliğinde gelen Erdoğan, tören alanına gelişinde Ruhani tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Ruhani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Ruhani daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek Erdoğan ve Ruhani, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler: tahran, recep tayyip erdoğan, iran
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