Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze katliamı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek olağanüstü toplantısı ile ilgili de fikir teatisinde bulunuldu.

Kaynak: TRT Haber, AA