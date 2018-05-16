Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendirdi.
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Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze katliamı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek olağanüstü toplantısı ile ilgili de fikir teatisinde bulunuldu.
Kaynak: TRT Haber, AA