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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'yi saat 13.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi'yi kabul edecek
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