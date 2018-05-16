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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'yi saat 13.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaiziyi kabul edecek

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Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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