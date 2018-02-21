Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız tank üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Adalet ve kalkınmayı iki temel önceliğimiz olarak belirledik"

İnsanlık daha iyi bir hayatın arayışı içerisinde olmuştur. Kalkınma yarışı büyük bir rekabet içerisinde devam etmektedir. Biz de milletimize hizmete talip olurken adalet ve kalkınmayı iki temel önceliğimiz olarak belirledik.

Tüm potansiyeli ile milletimize inanarak yola çıkmıştık. Nitekim 15 yıllık iktidarımız boyunca elde ettiğimiz başarılar tüm Cumhuriyet tarihinin üzerine çıkmıştır.

Bu süreçte fırsatları ve riskleri en iyi şekilde dengeleyip, kaynakları azami ölçüde değerlendiren ülkeler hedeflerine ulaşabilecekler. Bunu yapamayan devlet ve toplumlar ise gerilemeye devam edeceklerdir. Amaçlarımıza ulaşmanın en önemli amacı, planlamadır.

Acil eylem planımız, 9. ve 10. kalkınma planımız, vizyon 2023 belgemiz en somut belgedir. Bugün bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan gelişmeler bunun örnekleri ile doludur.

-Bilindiği gibi Türkiye, bölgemizdeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında doğal kaynak zengini değildir.

-Sanayileşme noktasında çok iyi bir sicile sahibiz.

-Yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayideki payını artıracak bir atılıma ihtiyaç vardır.

-Satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelirde 2002 AB ortalamasının yüzde 37'sinden yüzde 60'a kadar çıktık. Nereden nereye...

-Kişi başı milli gelirimizi 11 bin dolar seviyesine ulaştırmamız tarihi bir başarııdır.

-Refah seviyemizin 3 katına ulaşmasında kalkınmanın büyük payı vardır.

-Kaynakların çeşitlendirilmesi konusunu muhalefet bilmiyor. Mesele, yeni kaynakların bulunmasıdır. Devasa yatırımları böyle yaptık.

"Ulaştırma yatırımlarımız ile uzağı yakın ettik"

Türkiye 2002 yılında 17 milyar liralık kamu yatırımı yapıyordu. Hükümetlerimiz döneminde bu rakamı 7 kat artırarak 2017 yılında 128 milyar liraya çıkardık.

Yatırımları kamu-özel olarak yaptırdık. Türkiye'deki dönemimiz içerisinde yaptırdığımız havalimanlarının tamamı böyle. Özellikle ulaştırma yatırımlarımız ile uzağı yakın ettik 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağı uzunluğunu biz 2002'den sonra 26 bin kilometreye çıkardık. 2002'de ülkemizde bulunmayan yüksek hızlı tren hatlarını 2017 yılında bin 2013 kilometreye çıkardık.

"Bu yılın sonuna kadar tüm illerimize doğalgaz ulaşacak"

2002 yılında 6 ifde doğalgaz kullanılırken şu anda 78 ilimizde doğalgaz kullanma imkanı var. Bu yılın sonuna kadar tüm illerimize doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz.

"600 projeyi yüzde 65'in üzerinde yerlilikle sürürür hale geldik"

Savunma sanayimizdeki hamleler, 2002 yılında ülkemizde 66 savunma projesi yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranı ile yürütülüyordu. 2017 yılında 600 projeyi yüzde 65'in üzerinde yerlilik haliyle sürdürür hale geldik.

"Kötü komşu ev sahibi yapar"

Şu anda Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var ya, bunların neredeyse tamamı yerli. Bizim silahlı insansız hava araçlarımız var ya, bunların neredeyse tamamı yerli. Hani bir söz var ya; kötü komşu ev sahibi yapar. kötü komşular bizi hamdolsun silahlı ve silahsız hava aracı sahibi yaptılar.

Eğer şu anda bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık, 'Bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur' diye düşünürdük. Ama şimdi düşünmüyoruz. Düşürürseniz düşürün be. İkincisi de üçüncüsü de dördüncüsü de var, gelin.

"İnsansız tank üreteceğiz"

Biz buraya geldik, daha iyiye taşıyacağız. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz.

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