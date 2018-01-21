Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Kadın Kongresi öncesinde dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti.

"İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, hem Mehmetçik hem Özgür Suriye Ordusu için herkesin dua etmesini istedi.

"Havada, karada, cephede Mehmetçiği dualarınızla yalnız bırakmayın. ÖSO'yu dualarınızla yalnız bırakmayın. Sürekli takipteyiz. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız. Allah Suriye'de ordumuza güç kuvvet versin. ÖSO'ya güç kuvvet versin. Rabbim, zaferle bunu noktalamayı nasip etsin. Rabbimizin müjdesi var. Yardımı da yakındır, ben buna inanıyorum."

"Onlar kaçacak, bizler hep birlikte kovalayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Afrin'deki Mehmetçiğimize bakıyorum. PYD terör örgütünün, PKK terör örgütünün, YPG'nin şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Dedim ya onlar kaçacak, Mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. İşte dün bildiğiniz gibi Kütahya'da ne demiştim, operasyon fiilen başladı. 17.15 gibi uçaklarımız havalandı ve bombalamaya başladı. Şimdi kara harekatı devam ediyor." dedi.

"Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır"

Erdoğan, KCK ve HDP'nin 'sokağa çıkın' çağrısına çok sert tepki gösterdi.

"Durmak yok, zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar kimseyi bulamamışlar. Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK! nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Zira istediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve milli bir duruşla, şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız, siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi? Nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak sizlere de asla o meydanları bırakmayız. Mehmetçiğin, ÖSO'nun Rabbim yardımcısı olsun. Dün tüm Müslümanlar duadaydı. Sadece burada değil, Afrika'da bile herkes ellerini duaya açmıştı. Yalnız değiliz, her şey bir tarafa Allah bizimle beraber. İnançla devam edeceğiz, asla geri adım atmayacağız."

Kaynak: TRT Haber