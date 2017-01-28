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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanını kabul etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na saat 11.05'te inen İngiltere Başbakanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

May, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başbakan Binalı Yıldırım tarafından da Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak May, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Etiketler: theresa may, İngiltere Başbakanı, cumhurbaşkanı erdoğan
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