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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomik ilişkiler ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit eden iki lider, terörün her türüyle mücadele konusundaki iş birliğini daha da güçlendireceklerini belirtti.

Erdoğan ve May, G-20 zirvesinde Hamburg'da görüşebileceklerini de ifade etti.

İngiltere Başbakanı May'in görüşme vesilesiyle, terör örgütünün son günlerde AK Parti İlçe Başkan Yardımcılarına yönelik suikastlerini kınadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiği kaydedildi. AA

Etiketler: Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs konferansı, g-20 zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May
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