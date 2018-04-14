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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. İki lider Suriye’deki son gelişmeleri konuştu. 

May, Erdoğan'ı Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyonla ilgili bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemine de değindi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: theresa may, suriye, İngiltere, cumhurbaşkanı erdoğan
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