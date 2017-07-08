  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde de ikili görüşmelerde bulundu.

Zirvenin ikinci gününde önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık bir saat görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra basına kapalı gerçekleşen "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma oturumuna katıldı.

Erdoğan ardından Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

"Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" temalı dördüncü çalışma oturumuna katılan Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile de bir görüşme gerçekleştirdi. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, İngiltere Başbakanı, theresa may, g20 zirvesi
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