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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Theresa May terörizmle mücadele, göçmen, bölgesel istikrar ve ticaret konularını ele alacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'deki temaslarının son gününde Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü.

Erdoğan, daha sonra Buckhingam Sarayı’ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir araya gelecek.

"Filistinlilere ateş açılması son derece rahatsız edici"

May'in sözcüsü, İsrail'in Gazze katliamına değindi.

"Şiddetin artmasından son derece endişeliyiz. Böyle bir şiddet, barış çabalarına zarar veriyor. Filistinliler protesto etme hakkına sahipler. İsrail'in sınırlarını koruma hakkı var. Ancak ateş açılması son derece rahatsız edici." 

Can kayıplarının ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasının olukça üzücü olduğunu söyledi.

Gündem: Terörle mücadele, göç, bölgesel istikrar

Theresa May ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmede, insan hakları sorunları gündeme gelecek.

İkili, terörle mücadele, göç, bölgesel istikrar ve ticaret gibi alanlarda işbirliğinin nasıl kurulacağını tartışacak.

İki lider Başbakanlık Binası'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: REU, TRT Haber

Etiketler: theresa may, İngiltere, cumhurbaşkanı erdoğan
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