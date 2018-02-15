Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby ile görüştü.
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Kaynak: AA
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