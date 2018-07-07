Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk kabine toplantımızı Cuma günü gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Meclis'teki en büyük grup durumundayız"

Meclis’te bu dönemde sayısı 600’e çıkan milletvekili koltuklarının yüzde 49’unu elde ederek çoğunluğu sağlayamasak da en büyük grup durumundayız.

"Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz"

Biz AK Parti’yi milletimizle birlikte kurduk. Bugüne kadar karşılaştığımız tüm badirelerin üstesinden de milletimizle birlikte geldik. Yönetim sistemimizi değiştiren adımları milletimizle beraber attık. 24 Haziran seçimlerindeki sonuçlara da bu şekilde ulaştık. Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz

"Yemin törenine 22 cumhurbaşkanı katılacak"

Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak.

"Pazartesi saat 21.00'de kabinemizi açıklayacağız"

Yeni yönetim sistemine geçişimizin sevincini hem dünya ile hem de halkımızla milletin evinde paylaşmış olacağız. Aynı gün yeni yönetim mimarisini ihdas eden ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni de yayımlayacağız. Yeni sistemin Cumhubaşkanı olarak Pazartesi günü saat 21.00’de kabinemizi açıklayacağız ve çalışmaya başlayacağız. Salı günü ilk yurt dışı ziyaretlerimi Azerbaycan ile KKTC’ye yapacağım.

"Onlar zihinsel bir yorgunluğun içerisindeler"

Biz azimle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Seçimlerde gördünüz, bizlerle ilgili 'yorgun bir cumhurbaşkanı adayı' gibi yakıştırmayı yapanların hali ortada. Bize 'yorgun' yakıştırmasını yapanların, bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Aslında onlar zihinsel bir yorgunluğun içerisindeler fakat bizler hamdolsun böyle bir durumun içinde değiliz; çok daha güçlü bir şekilde, çok daha güçlenerek bu yola devam ediyoruz.

"İlk kabine toplantımızı cuma günü yapacağız"

İlk (kabine) toplantımızı yapmadan önce Hacıbayram'a cuma için gideceğiz. Dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı inşallah gerçekleştireceğiz.

Önümüzdeki dönemde en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacağız. İster içeriden ister dışarıdan gelsin milli iradeye gölge düşürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz.

"Kandil'i ve Sincar'ı temizleyene kadar operasyonlar devam edecek"

1980’li yıllardan beri terör örgütünün cirit attığı yerlerin önemli bir kısmı artık ülkemizin denetimi altındadır. Kandil’i ve Sincar'ı terörden temizleyene kadar operasyonlarımız devam edecektir.

"CHP'yi tercihini milletten yana kullanmaya davet ediyorum"

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde terör örgütleriyle iltisaklı siyasi yapılara müsamaha göstermez. Buradan bir kez daha CHP'yi, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle ilişkisini gözden geçirmeye ve tercihini milletten yana kullanmaya davet ediyorum.

"181 bin 500 kişiyle ilgili pasaprt tahdidi kaldırılacak"

FETÖ’yle mücadeleyi de aynı şekilde kesintisiz ve kararlı şekilde yürütüyoruz. FETÖ davalarını yakından takip ediyoruz. Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için, bunlardan 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi, şayet mani bir hal yoksa birkaç gün içeresinde kaldırılacaktır. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız.

"Kabinede Meclis'ten isimler de olabilir"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kabinede Meclis'ten de isimler olabileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber