Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını şehit aileleriyle yapacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Ramazan ayının ilk iftarında, Türkiye'nin farklı illerinden şehit aileleri ağırlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği iftar daveti, basına kapalı gerçekleşecek.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Ramazan ayının ilk iftarında, Türkiye'nin farklı illerinden şehit aileleri ağırlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği iftar daveti, basına kapalı gerçekleşecek.
Kaynak: AA