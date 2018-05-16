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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını şehit aileleriyle yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını şehit aileleriyle yapacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Ramazan ayının ilk iftarında, Türkiye'nin farklı illerinden şehit aileleri ağırlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği iftar daveti, basına kapalı gerçekleşecek.

Kaynak: AA

Etiketler: iftar, ramazan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, şehit aileleri
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