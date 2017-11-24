  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesinin detayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesinin detayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Türkiye ve ABD arasındaki ikili konuları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye krizi ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi zirvesi hakkında ABD Başkanı Trump ile bilgi paylaştığı görüşmede, terörle mücadele üzerinde de durulmuştur.

Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değinen iki lider, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dâhil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kalmışlardır."

 

 

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