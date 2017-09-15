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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump 21 Eylül'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump 21 Eylül'de görüşecek

H. R. McMaster, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin 21 Eylül Perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump 21 Eylülde görüşecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin 21 Eylül Perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.

Etiketler: Trump, cumhurbaşkanı erdoğa
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