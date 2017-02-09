  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede uluslararası terörle mücadele ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Putin'den şehit askerler için taziye

Rusya Devlet Başkanı Putin, El Bab'da kaza neticesinde şehit düşen askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Astana süreci konuşuldu

Görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Suriye sorununa çözüm amacıyla başlatılan Astana sürecine de değinildi.

İki lider, mart ayında Rusya'da gercekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin hazırlıklarına ve güncel konulara ilişkin görüş teatisinde bulundu.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Putin, El Bab, fırat kalkanı
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