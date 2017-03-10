Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da görüşmede hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle ÜDİK toplantısında bir ara verme süreci yaşadık. Fakat geçen yıl malum Dünya Enerji Kongresi'nde bir araya geldik. O, bu süreci tetiklemesi bakımından çok çok hayırlı bir kongreydi." diyerek başladı.

Türkiye ile Rusya arasında enerji noktasındaki iş birliğinin çok farklı olduğuna işaret eden Erdoğan, gerek petrol gerek doğalgazda Rusya ile bu sürecin aratarak devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, özellikle Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki çalışmaların hızla normalleşme süreci içerisinde devam ettiğini vurgulayarak, söyle devam etti:

"Ekonomik, ticari, askeri, savunma sanayine yönelik birçok alanda atacağımız adımlar, bugünkü ÜDİK toplantımızın öyle zannediyorum ki ana başlıklarını teşkil edecektir. Bölge sorunlarını da etraflıca ele alacağımız bu ÜDİK toplantısı, ülkelerimizin bu süreçteki etkinliğini daha da artıracaktır."

Görüşme öncesi açıklama

Putin ile Erdoğan, Kremlin Sarayı'ndaki baş başa görüşme öncesi açıklama yaptı.

İki ülke ilişiklerinin yüksek bir tempoda iyileşmesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ÜDİK formatında son görüşmelerinin 2014'te gerçekleştiğini hatırlattı.

Putin, "Bu sürede çok gelişmeler oldu. Türkiye-Rusya ilişkilerinin ülkelerimize yakışır bir seviyeye ulaşabilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin şöyle devam etti:

Son zamanlarda Suriye dahil olmak üzere dünyadaki krizleri çözmek için aktif bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz. Rusya ve Türkiye, askeri ve istihbarat kurumları seviyesinde iyi ve etkili ilişkiler kurdu. İlişkiler hızlı şekilde onarılıyor. Moskova böyle olduğu için çok memnun. İlişkilerimizin hak ettiği seviyeye çıkması için aktif bir biçimde çalışıyoruz. Rusya ve Türkiye askeri ve istihbarat makamları arasında böyle yakın işbirliği kurulacağını kimse beklemiyordu."

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerinin de yeniden düzene girdiğine işaret eden Putin, "Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’a da bu konuyla ilgili dün bilgi vermiş, ikili ticari ilişkilerin yeniden normalleşmesi için atılmakta olan adımları görüşmüştü" diye konuştu.