Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Putin bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
İki lider görüşmede, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını ele alacak.
Ayrıntılar gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bu akşam telefonla görüşecek. İki lider ABD'nin Kudüs kararını değerlendirilecek.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Putin bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
İki lider görüşmede, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını ele alacak.
Ayrıntılar gelecek